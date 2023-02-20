السماح لأكثر من 16ألف لاجئ سوري في تركيا بالعودة مؤقتا لبلدهم

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إنه تم السماح لأكثر من 16 ألفا و800 سوري، ممن يعيشون كلاجئين في تركيا وفقدوا منازلهم جراء الزلزل الذي ضرب البلاد بداية الشهر الجاري، بالعودة مؤقتا إلى سوريا.

وقال المرصد، إن السوريين سلكوا عدة معابر للوصول إلى سوريا، خلال الأسبوع الماضي، منذ وقوع الزلزال المدمر الذي دمر المنطقة في 6 فبراير، وأسفر عن مقتل أكثر من 47 ألف شخص في تركيا وسوريا.

وقال المرصد إن السوريين الذين عادوا وصلوا عبر أربعة معابر حدودية، ودخل ما مجموعه 7 آلاف و727 شخصا إلى البلد عبر معبر باب الهوى الحدودي، وبينما دخل ألفان و94 آخرون عبر معبر باب السلامة، ودخل 620 عبر معبر جرابلس، و5 آلاف و 352 عبر معبر تل أبيض.

وقال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد، إن اللاجئين الذين تمكنوا من الدخول إلى وطنهم، هم لاجئون يحملون بطاقة "الحماية المؤقتة" التركية المسماة "كيمليك".