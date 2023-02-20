 أمير حدود داعش: القذافي وبشار الأسد اختارا دخول الناس معهما في صدام مسلح بعكس مصر - بوابة الشروق
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أمير حدود داعش: القذافي وبشار الأسد اختارا دخول الناس معهما في صدام مسلح بعكس مصر

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 20 فبراير 2023 - 6:29 م | آخر تحديث: الإثنين 20 فبراير 2023 - 6:29 م

قال رشيد المصري، أمير حدود داعش المقبوض عليه في مصر، إن النظامين في سوريا وليبيا "بشار الأسد ومعمر القذافي" سبب تحول ثورتي 2011 في بلديهما إلى ثورتين مسلحتين.

وأضاف في مقابلة مع الإعلامي أحمد الدريني عبر شاشة "الوثائقية": "القذافي وبشار الأسد هما اللي اختارا دخول الناس معهما في صدام مسلح عكس اللي عملته مصر".

وتابع: "سافرت أحمل السلاح في سوريا مش في مصر لإن الشعب المصري ماحتجش إن حد يدافع عنه".

وأشار إلى أن ليبيا كان بها مرتزقة من جنسيات إفريقية، وهو ما كان يتم تصويره في وسائل الإعلام، ورأى أنه نتيجة لذلك كانت هناك حاجة للدفاع عنهم، على حد تعبيره.

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