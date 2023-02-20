مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: أصدقاؤنا في العالم العربي يعانون بشدة من ارتفاع أسعار الغذاء

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الدبلوماسية الأوروبية أمامها أسبوع حافل، موضحًا أنها تتحرك فيه على كل المستويات؛ للرد على العملية العسكرية المستمرة في أوكرانيا.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الحرب خلفت آلاف القتلى، وتسببت في دمار شامل، منوهًا أنها أدت إلى تداعيات شديدة السوء اقتصاديًا على الجميع، لاسيما الدول العربية والإفريقية.

ونوه أن الحرب أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة، وحدوث أزمة غذاء عالمية، معقبًا: «أصدقاؤنا في العالم العربي يعانون بشدة من ارتفاع أسعار الغذاء؛ بسبب تلك الحرب».

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يحمل روسيا المسؤولية الكاملة، عن الأزمات والمشكلات وأرواح الضحايا، محملًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسؤولية ضياع آلاف أرواح الأوكرانيين والروس.

وأشار إلى وضع تفاصيل الحزمة العاشرة من العقوبات على روسيا، لكن الاتحاد لن يتمكن من تمريرها تلك الأيام؛ بسبب معارضة بعض الدول الأوروبية على بعض النقاط.

وأكمل: «نستمر في النقاش، ونحاول إقناع الدول المعترضة بأهمية تمرير تلك الحزمة؛ لأنها ستكون الأشد منذ بدء العملية العسكرية على أوكرانيا، وستكلف الاقتصاد الروسي خسائر تتخطى حاجز الـ10 مليارات يورو».

وذكر أنه سيطلب من أعضاء الأمم المتحدة مساعدة كييف بالسلاح، مضيفًا أنه سيبحث مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، كيفية الإسراع لتزويد أوكرانيا بالذخيرة من عيار 155؛ لأن كييف بحاجة شديدة إليها، من أجل صد الهجوم الروسي المتوقع خلال أيام.