وزير العدل الألماني يفتتح في إسرائيل معرضا عن تعامل وزارته مع ماضيها النازي

افتتح وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، في إسرائيل معرضا متنقلا عن تعامل وزارته مع ماضيها النازي.



وقال بوشمان في تل أبيب اليوم الاثنين إن نتائج معالجة تاريخ الوزارة مرعبة.



وأضاف: "الكثير جدا من الناس تغاضوا عن هذا الأمر ليس قبل 1945 وحسب، بل إن الكثير جدا فعلوا هذا أيضا بعد 1945".



يذكر أن زيارة بوشمان هي أول زيارة رسمية يقوم بها وزير ألماني لإسرائيل، منذ أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية في نهاية العام الماضي.



ولم يدل بوشمان بتصريحات مباشرة بشأن التعديلات التي تزمع الحكومة الإسرائيلية إدخالها على النظام القضائي، وهي التعديلات التي ينظر إليها المنتقدون باعتبارها محاولات متعمدة من الحكومة لإضعاف النظام القضائي المستقل.



وأضاف بوشمان أن "التعلم من التاريخ يعني إدراك ضرورة البحث عن أغلبيات واسعة، إذا أراد المرء تغيير قواعد اللعبة في المنافسة الديمقراطية وتعاون الهيئات الدستورية".



ويوضح المعرض الذي يحمل اسم "روزنبورج- الوزارة الاتحادية في ظل الماضي النازي" كيف تعاملت وزارة العدل بعد تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية مع الماضي النازي لموظفيها وملاحقة الجرائم النازية. إذ إن هناك قانونيين ممن تورطوا في هذه الجرائم تمكنوا من مواصلة مهنتهم بعد نهاية الحرب.



وأكد بوشمان أن من المهم استخلاص نتائج من التاريخ بالنسبة للحاضر وقال:" لا ينبغي للقانونيين أن يروا أنفسهم باعتبارهم فنيي قانون يضعون أي فكرة سياسية في بنود وينفذونها".



ولفت إلى أنه لا ينبغي أن تحتفظ الأغلبية بالكلمة الأخيرة وقال إن الكلمة الأخيرة يجب أن تكون للقضاء المستقل فقط.



وتشهد إسرائيل منذ أسابيع احتجاجات يشارك فيها عشرات آلاف الأشخاص ضد اعتزام الحكومة الجديدة إعادة هيكلة النظام القضائي.



وتسعى الحكومة من خلال التعديلات إلى منح البرلمان السلطة لإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة. كما ستمنح الإصلاحات الساسة المزيد من النفوذ في تعيين القضاة.