وكيل مجلس الشيوخ: الغذاء أمن قومي يعادل في أهميته القوة العسكرية

• ووكيل لجنة الزراعة: 25% من العاملين في الإنتاج الحيواني خرجوا من السوق

قالت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي، إن الأمن الغذائي أمن قومي يعادل في أهميته القوة العسكرية.

وأكدت، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أن الأمن الغذائي محور أساسي من استراتيجية التنمية، مشيرة إلى أن الزراعة تمثل الدخل الأساسي لنحو 40% من سكان العالم والأسر البسيطة.

وتابعت: "في الجمهورية الجديدة أعدت الدولة استراتيجية واضحة للتنمية الزراعية المستدامة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز المنتجات الزراعية وتنافسيتها، وزيادة المجتمعات الزراعية الجديدة".

وأضافت: "ما نود أن نسمعه من وزير الزراعة مستقبل الزراعة الذكية التي توفر المياه والوقت والجهد، وتزيد الإنتاجية بشكل غير مسبوق".

ومن جهته، تحدث وكيل لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ، عن أزمة الإنتاج الحيواني في الأشهر الأخيرة، موضحًا خروج نحو 20 أو 25% من العاملين في مجال الإنتاج الحيواني من السوق.

وطالب بمعرفة سياسة الحكومة؛ لإصلاح الأمر وعودتهم للسوق مرة أخرى.