مقتل 19 شخصا على الأقل جراء الأمطار الغزيرة في البرازيل

قتل مالا يقل عن 19 شخصا بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في ولاية ساو باولو البرازيلية على ساحل المحيط الأطلسي، حسبما ذكرت الحكومة الإقليمية عبر تويتر يوم الأحد.

وجاء في التغريدة أن أكثر من 330 شخصا أجبروا على مغادرة منازلهم وتم إغلاق بعض الطرق بسبب العواصف التي بدأت يوم السبت.

وساعدت مروحيات الجيش في جهود الإنقاذ.

وقالت حكومة المنطقة إن عمال الإنقاذ تمكنوا من إنقاذ طفل محاصر يبلغ من العمر عامين بالإضافة إلى امرأة في حالة المخاض وطفلها.

وأعلن حاكم ولاية ساو باولو تارسيسو دي فريتاس حالة الطوارئ في البلديات الخمس المتضررة.

