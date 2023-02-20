نقيب الزراعيين: الدولة تنفذ مشروعات قومية بتقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاج

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الدولة المصرية تعتمد على الزراعة الذكية في كل المشروعات القومية التي تنفذها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن هذه المشروعات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يساهم في زيادة الإنتاج ويساعد في ترشيد استهلاك المياه.

وأشار إلى أن المشروعات القومية الزراعية تساهم بجزء كبير في تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية، ضاربا المثل بأن زراعة 100 ألف فدان في مشروع مثل الدلتا الجديدة تنتج 300 ألف طن.

وأكّد خليفة، أنّ التوسع في المشروعات القومية عبر الزراعة التعاقدية يمكن أن يُساهم في حل أزمة الأعلاف.

ونوه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة حاليا بتحديد سعر مُجز للفلاحين من أجل زيادة الإقبال المحاصيل الزيتية.