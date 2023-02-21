وزير الاقتصاد الألماني يفتتح منتدى لبحث إصلاح نظام الكهرباء مستقبلا

أعطى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إشارة البدء لإصلاح نظام الكهرباء.

وافتتح الوزير المنتمي إلى حزب الخضر، اليوم الإثنين، في برلين منتدى "منصة نظام الكهرباء المحايد مناخيا"، حيث سيعكف ممثلون عن مجالات السياسة والعلوم والاقتصاد على إعداد مقترحات تتعلق بالتصميم المستقبلي لسوق الكهرباء.

ومن المنتظر أن تصل نسبة الكهرباء المستخرجة من مصادر الطاقة المتجددة، من الرياح والشمس في عام 2030 إلى 80% من الكهرباء المستهلكة في ألمانيا، وكانت هذه النسبة وصلت إلى نحو 50% في العام الماضي.

وستزداد الحاجة إلى الكهرباء بقوة، ولاسيما بسبب توسيع نطاق التنقل الكهربائي ومضخات التدفئة، وذلك حسبما صرح هابيك الذي يشغل أيضا نائب المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأعلن هابيك، أن وزارته ستضع في الربع الأول استراتيجية لمحطات توليد الكهرباء، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى محطات الطاقة التي تعمل بالغاز والمحطات التي لديها القدرة للعمل بالهيدروجين كمصادر احتياطية.

وذكر الوزير، عدة مبادئ تتعلق بنظام الكهرباء في المستقبل، وقال إن نظام الطاقة يجب أن يصبح محايدا مناخيا.

وتابع أنه يجب ضمان أمن الإمدادات في كل أوقات الليل والنهار، كما يجب أن تكون أسعار الكهرباء في المتناول.

وتحدث هابيك مجددا عن تحديد سعر للكهرباء بالنسبة لقطاع الصناعة، وقال إن قطاع الشركات يشكو من ارتفاع أسعار الطاقة في المقارنة على الصعيد الدولي.

وطالب هابيك، بأن تصل الأسعار الزهيدة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى المستهلكين.