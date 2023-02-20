المنشق الروسي نافالني ينتقد غزو بلاده لأوكرانيا قبل الذكرى السنوية

طالب المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني اليوم الاثنين، بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا وإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب ، ولا سيما الاعتراف بحدود أوكرانيا لعام 1991.



وتشمل هذه الحدود شبه جزيرة القرم ، التي ضمتها روسيا في عام 2014. وتعرض نافالني لانتقادات في الماضي لعدم إدانته ضم شبه جزيرة القرم بوضوح كاف.



وقال نافالني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل أربعة أيام من الذكرى الأولى للغزو الروسي إن استمرار موسكو في الحرب هو:"مجرد نوبة غضب ناجمة عن العجز، ووضع حد لها سيكون خطوة قوية".



وتحقيقا لهذه الغاية، نشر فريقه قائمة من 15 أطروحة لمواطن روسي "يرغب في الأفضل لبلده"، والتي قال نافالني إنها وصلت إلى "الدرك الأسفل".



وجاء في القائمة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أطلق العنان لحرب عدوانية ظالمة ضد أوكرانيا تحت ذرائع سخيفة".



وتابعت أن الأسباب الحقيقية للحرب هي مشاكل روسيا السياسية والاقتصادية، ورغبة بوتين في البقاء في السلطة بأي ثمن، و"هوسه بإرثه التاريخي".



وقال نافالني إنه رغم ذلك فإن الجمع بين "الحرب العدوانية والفساد والجنرالات غير الأكفاء وضعف الاقتصاد واللهاث وراء البطولة والدافع الأسمى للقوات المدافعة" لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الهزيمة.