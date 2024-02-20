مكتب إعلام غزة يرفض قرار برنامج الأغذية العالمي تعليق تسليم مساعداته بشمال القطاع

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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، رفضه لقرار برنامج الأغذية العالمي تعليق تسليم مساعداته الغذائية في شمال القطاع، مطالبا البرنامج بالتراجع الفوري عنه.

وقال بيان صادر عن المكتب تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا) نسخة منه: "تلقينا بشكل صادم قرار برنامج الأغذية العالمي بتعليق تسليم المساعدات الغذائية في شمال القطاع".

واعتبر أن القرار بمثابة الحكم "بالإعدام والموت على ثلاثة أرباع مليون إنسان ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل مضاعف"، معربا عن رفضه المطلق للقرار الذي سيخلف "كارثة عالمية".

وطالب البيان برنامج الأغذية العالمي بالتراجع الفوري عن قراره "الكارثي"، محملا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية.

ودعا مؤسسات الأمم المتحدة إلى العودة للعمل في محافظتي غزة والشمال بدلا من "التنصُّل والهروب من مسؤولياتها وتكليفاتها الدولية واجبة التنفيذ"، محملا إياها مسؤولية النتائج "الكارثية للمجاعة" التي تتعمق في غزة.

وطالب البيان الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف "تاريخي وأخلاقي وإنساني أمام هذه الكارثة الإنسانية التي تجسد واقعا في قطاع غزة خاصة بحرب الإبادة وحرب التجويع".

كما حث الشعوب العربية على الخروج في مسيرات احتجاجية في الشوارع في إطار إسناد قطاع غزة الذي يتعرض إلى الإبادة الجماعية.

في وقت سابق اليوم الثلاثاء، علق برنامج الأغذية العالمي مؤقتا إرسال شحناته إلى شمالي قطاع غزة الذي يتعرض للقصف منذ شهور.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشحنات لن يتم استئنافها مجددا إلا عندما تكون ظروف التوزيع أكثر أمنا.

وتعيش المحافظات الشمالية للقطاع الساحلي أوضاعا "كارثية" جراء نفاد الطعام وفرض إسرائيل حصارًا عليهم منذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ونفذت اونروا آخر عملية توزيع للمواد الغذائية في شمال وادي غزة في يناير الماضي، بحسب ما أفاد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني قبل أيام.

وأشار لازاريني في بيان إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت نصف طلبات إرسال المساعدات التي قدمت للشمال منذ بداية العام.

وفي 25 يناير الماضي، قتل 20 شخصا وأصيب نحو 150 آخرين في إطلاق نار للجيش الإسرائيلي نحو تجمع لفلسطينيين كانوا ينتظرون تسلم مساعدات بالقرب من دوار الكويت شرق حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع.

ويقع دوار الكويت في شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة، وأقام الجيش الإسرائيلي بالقرب منه حاجزًا عسكريًا يفصل مدينة غزة عن الجنوب تتمركز فيه المدفعية والجرافات الإسرائيلية.