محافظ الفيوم: الدولة حريصة على حل أزمة القضية السكانية لتأثيرها السلبي على التنمية

شهد محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، فعاليات مؤتمر تفعيل "الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 ـ 2030"، من خلال دور منظمات المجتمع المدني في التصدي للقضية السكانية، الذي نظمه الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم.

وأكد المحافظ، أن الدولة بجميع أجهزتها، تضع نصب أعينها القضية السكانية، من خلال الحوار البناء لضمان استدامة تنفيذ البرامج التنموية التى تخدم رؤية مصر 2030، لأن القضية السكانية قضية مجتمع بالكامل بما لها من تأثيرات وأبعاد على عملية التنمية، فى ظل التحديات التى تشهدها معظم دول العالم ومنها مصر.

وأشار إلى التأثيرات السلبية للزيادة السكانية على فرص العمل والتعليم والعلاج، بسبب الزواج المبكر وتكرار مرات الإنجاب وغياب الوعي بأهمية برامج تنظيم الأسرة، مبينًا أن محافظة الفيوم من المحافظات الساعية بخطى جادة وعملية لتعظيم الاستفادة من دور المجتمع المدني خاصة في أوقات الأزمات بما يسهم فى مواجهة القضية السكانية والحد من سلبياتها.

ونوه بأنه يتم التصدي للأزمة من خلال المسئولية المجتمعية المشتركة، والنية الصادقة لدى الجميع للتصدى لتلك القضية الشائكة، مع استهداف الفئات المؤثرة بالمجتمع، وتوفير برامج التوعية المجتمعية النشطة بالقضايا السكانية، كزواج القاصرات، والأمية، والهجرة غير الشرعية، فالمشكلة ليست مسئولية فرد بعينه أو قطاع دون آخر لكنها مشكلة تحتاج لتضافر جميع الجهود.