آلاف الأطباء في كوريا الجنوبية يدخلون إضرابا بسبب خلاف مع الحكومة

استقال آلاف الأطباء المتدربين من مناصبهم بالمستشفيات احتجاجا على الخطة التعيين الجديدة للحكومة.

وقال نائب وزير الصحة بارك مين سو للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 6400 طبيب متدرب انضموا للتحرك الجماعي حتى الآن، وترك نحو 1600 منهم وظائفهم احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة القبول في كليات الطب.

ودعت الوزارة الأطباء المتدربين إلى العودة للعمل.

ومع توقف الأطباء المتدربين عن العمل في بعض المستشفيات، عانى بعض المرضى بالفعل من تأخيرات في العمليات الجراحية وغيرها من العلاجات، ومع ذلك، لم يحدث أي اضطراب كبير في الخدمات الطبية حتى الآن، فيما سبب الاحتجاج قلقا كبيرا في كوريا الجنوبية.

وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول، أن الحكومة تهدف لزيادة أعداد الالتحاق السنوية بكلية الطب بواقع ألفي طالب بدءا من العام المقبل، من 3058 حاليا لا تلبي سوى الحد الأدنى ولا تزال "أقل بكثير" من العدد المطلوب.

وانتقدت الجمعيات الطبية الرئيس المحافظ يون لتقديمه المقترحات دون استشارتها.

وأشارت الجمعيات إلى أن جودة التدريب الطبي ستتضرر إذا توفرت المزيد من أماكن الدراسة.

وأعلنت الحكومة أنها عازمة على التمسك بخططها.

وتخشى الحكومة من أن يصبح نقص الأطباء أشد وضوحا في المناطق الريفية في السنوات المقبلة.

وبحسب بيانات من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، هناك 6ر2 طبيب لكل ألف من سكان كوريا الجنوبية.

ويجعل هذا البلاد دون المستوى المتوسط بين الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددهم 38 دولة، وهو 3.7 طبيب لكل ألف من السكان.

ويشار إلى أن هناك نحو 13 ألف طبيب متدرب في كوريا الجنوبية.