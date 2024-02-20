موقع إكس يعلق بشكل مؤقت حساب يوليا نافالنايا

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علق موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي بشكل مؤقت، اليوم الثلاثاء، حساب يوليا نافالنايا، أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وعندما كان مستخدمون يضغطون على ملفها الشخصي عصر اليوم، كانت تظهر رسالة تقول إن الحساب انتهك قواعد "اكس".

ونشرت مؤسسة مكافحة الفساد الروسية التي أسسها نافالني نداء إلى إيلون ماسك، مالك موقع "اكس" قالت فيه "الرجاء أن توضح بالضبط، ما هي القواعد التي انتهكتها يوليا نافالنايا".

وبعد نحو 45 دقيقة، أصبح من الممكن الوصول إلى الحساب مجددا.

وبدأت نافالنايا حسابا على موقع "إكس" أمس الاثنين. وفي نفس اليوم، اتهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل علني بأنه مسؤول عن وفاة زوجها.

كما أعلنت أنها ترغب في مواصلة كفاح زوجها ضد جهاز السلطة في روسيا.

وخلال يوم واحد، بلغ عدد متابعيها 90 ألف متابع على موقع "اكس".

وتوفي نافالني (47 عاما) في مستعمرة عقابية في سيبيريا في ظروف غير واضحة.

وأكد يوم السبت المتحدث باسمه وفاته بعد إعلان السلطات الروسية عن الوفاة يوم الجمعة.

وكان المعارض المعروف سجينا منذ عام 2021.