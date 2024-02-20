 استقالة أكثر من 4600 طبيب متدرب في كوريا الجنوبية احتجاجا على خطة حكومية - بوابة الشروق
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استقالة أكثر من 4600 طبيب متدرب في كوريا الجنوبية احتجاجا على خطة حكومية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 8:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 8:29 ص

قدم أكثر من 6400 طبيب متدرب استقالاتهم احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة عدد طلاب الطب، حسبما قال مسؤولون اليوم الثلاثاء، مع تزايد المخاوف من أن عملهم الجماعي قد يعرض الصحة العامة للخطر.

وقال النائب الثاني لوزير الصحة بارك مين سو للصحفيين إن الوزارة أمرت 831 طبيبا متدربا بالعودة إلى العمل ، مع تصاعد التوترات بين الأطباء والحكومة بسبب خطة إضافة ألفين إلى حصة الالتحاق بكليات الطب في البلاد العام المقبل، وفقا لوكالة يونهاب للانباء.

وقال بارك إنه حتى يوم الاثنين، قدم ستة آلاف و415 طبيبا متدربا في 100 مستشفى استقالاتهم ، مع ترك حوالي 1600 منهم وظائفهم.

وهناك حوالي 13 ألف طبيب متدرب في كوريا الجنوبية.

ومع توقف الأطباء المتدربين عن العمل في بعض المستشفيات، عانى بعض المرضى بالفعل من تأخيرات في العمليات الجراحية وغيرها من العلاجات. ومع ذلك، لم يحدث أي اضطراب كبير في الخدمات الطبية حتى الآن.


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