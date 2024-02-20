أبو الغيط يؤكد أهمية الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة والذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط ألقى كلمة أشاد خلالها بهذه الاحتفالية التي تسعى لنشر مفاهيم الاستدامة والترويج لها عربياً واستعراض المبادرات الهادفة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، حيث ستشهد الاحتفالية تكريم بعض الشخصيات والمنظمات العربية الفاعلة، وعلى رأسهم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لإسهاماتها المشهودة في مسيرة التنمية في مصر، بما في ذلك مبادرتها الأخيرة لوضع آلية ربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة الجامعة العربية.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط تطرق إلى الظروف المؤسفة والمؤلمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني على يد القوة القائمة بالاحتلال، والتي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن حجم الدمار والخسائر المتعمدة ستظل آثارها قائمة لعقود قادمة، كما أكد أبو الغيط على رفضه للتهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح التي صارت الملجأ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني.

وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط أكد في كلمته على أهمية الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث قامت الجامعة العربية منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة في عام 2015 بإطلاق عدد من المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة والمنظمات العاملة فيها، وكان آخرها الرؤية العربية 2045 التي أعدتها الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع الاسكوا، والتي تهدف إلى تحقيق السلام والعدالة والتنمية؛ اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.