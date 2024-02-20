تقرير: مستشار بايدن للشرق الأوسط يزور مصر وإسرائيل

ذكر تقرير إخباري أن من المقرر أن يزور بريت مكجورك مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، مصر وإسرائيل الأسبوع الجاري.

ونقلت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول أمريكي، لم يتم تسميته، قوله إن زيارة ماكجورك سوف تشمل محادثات عن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح والجهود لتأمين الإفراج عن الأسرى الذين لاتزال حماس تحتجزهم .

وأول أمس الاثنين، هدد الوزير وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، في خطاب ألقاه أمام زعماء يهود أمريكيين، بإنه إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الذين تم اقتيادهم إلى غزة في 7 أكتوبر، بحلول بداية شهر رمضان في نحو الأسبوع الثاني من شهر مارس، فإن إسرائيل ستوسع القتال ليشمل رفح أيضا.



