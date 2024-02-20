خارجية قطر: نرفض بكل وضوح أي هجوم على رفح الفلسطينية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن بلاده ترفض بشكل واضح أي هجوم على مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدا أن «أي هجوم على المدينة الواقعة جنوب غزة يؤدي إلى استشهاد عدد كبير من المدنيين ومضاعفة المعاناة الحالية».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن «مساحة رفح، التي تضم أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، تمثل 10% من إجمالي قطاع غزة، والذي يعد من أكثر المناطق الجغرافية المكتظة بالسكان».



وأكمل: «هذا وضع إنساني لا يمكن تصوره لشعب دولة صغيرة يعيش على مساحة حي في دول أخرى، فهم يسكنون في الخيام في ظل ظروف مناخية صعبة، وغياب مساعدات تناسب هذا العدد، وآلية تنفيذ التدخلات الإنسانية».



وأشار إلى «استهداف بعض المناطق الآمنة التي بدأ السكان النزوح إليها في رفح أمس الاثنين، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين».



ونفى وجود مكان آمن في غزة، قائلًا إن «القطاع منطقة ملتهبة ومنطقة استهداف، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات واضحة لضمان سلامة الفلسطينيين».



وذكر أن بلاده تنظر بقلق شديد إلى واقع الأشقاء الفلسطينيين في شمال القطاع، موضحًا أن التقديرات تتحدث عن وجود 300 ألف بالمنطقة دون أي غذاء أو دواء أو كهرباء أو ماء أو إتاحة لموارد الحياة اليومية.



ولفت إلى أن «بلاده تطالب بصورة دائمة بضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء القطاع، ووصولها إلى المحتاجين بشكل مستمر».