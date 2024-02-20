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أعلنت شركة النفط والغاز الروسية الكبرى "روسنفت" إنتاج 8ر269 مليون طن من الهيدروكربونات في عام 2023، حيث بلغ إنتاج الهيدروكربونات السائلة 6ر193 مليون طن.

وقالت روسنفت إن إجمالي إنتاج الغاز، باستثناء الغاز المخصص لاحتياجات العمليات، بلغ 7ر92 مليار متر مكعب في الفترة المشمولة بالتقرير، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وفي عام 2022، زادت شركة النفط الروسية الكبرى من إنتاج الهيدروكربونات بنسبة 3ر2% ليصل إلى 1ر5 مليون برميل نفط مكافئ يوميا، في حين بلغ إنتاج الغاز 4ر74 مليار متر مكعب.

وأضافت الشركة أنه تم اكتشاف مستودعين و133 من تجمعات النفط والغاز في عام 2023.