حلمي طولان: زيارة الأهلي لنادي الزمالك تأخرت 15 عاما

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عبر حلمي طولان لاعب الزمالك السابق، عن سعادته بزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لمقر نادي الزمالك، مشيرًا إلى تأخرها لـ 15 عامًا.

وقال حلمي طولان في تصريحات تليفزيونية: "زيارة النادي الأهلي لنادي الزمالك تأخرت 15 عامًا".

وتابع: "اعتدت على رؤية أجيال عديدة من الأهلي تزور نادي الزمالك، ونتبادل الزيارات معًا لرسم الابتسامة والتعاون والعلاقات الأسرية القوية".

وأكمل: "حضرت زيارة صالح سليم لنادي الزمالك ونحن أصدقاء بشكل أسري وما حدث في السنوات السابقة كان جديدًا على الوسط الرياضي المصري".

وأتم: "زيارة اليوم خطوة جديدة من أجل عودة الروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية التي أصابها العطب في الفترة الأخيرة، وستصب في صالح الكرة المصرية".