إسرائيل تأمر بإجلاء سكان حيي الزيتون والتركمان في شمال قطاع غزة

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أمرت إسرائيل بإجراء عمليات إجلاء جديدة من منطقتين فى مدينة غزة، مما يشير إلى قرب تنفيذها عمليات عسكرية هناك.

ووجهت إسرائيل أوامرها، صباح اليوم الثلاثاء، إلى سكان حيي الزيتون والتركمان في شمال قطاع غزة، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحركت، لأول مرة، إلى المنطقة في نوفمبر الماضي.

وأمرت إسرائيل السكان بالتوجه إلى منطقة محددة في الجنوب على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 7ر1 مليون نسمة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من 2ر2 مليون نسمة اضطروا إلى مغادرة منازلهم منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.