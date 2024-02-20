تراجع أرباح بي إتش بي للتعدين خلال النصف الأول من العام المالي

أعلنت شركة التعدين متعددة الجنسية بي.إتش.بي اليوم الثلاثاء تراجع أرباحها القابلة للتوزيع خلال النصف الأول من العام المالي حتى 31 ديسمبر الماضي إلى 927 مليون دولار أمريكي بما يعادل 3ر18 سنتا لكل سهم مقابل 46ر6 مليار دولار بما يعادل 3ر127 سنتا لكل سهم بسبب خسائر استثنائية بقيمة 6ر5 مليار دولار نتيجة تدهور قيمة مشروع ويسترن أستراليا نيكل لتعدين النيكل وزيادة مخصصات تغطية الخسائر والنفقات المرتبطة بانهيار سد ساماركو في البرازيل.

في الوقت نفسه بلغت الأرباح القابلة للتوزيع قبل استقطاع البنود غير المتكررة 569ر6 مليار دولار بما يعادل 6ر129 سنتا للسهم مقابل 597ر6 مليار دولار بما يعادل 3ر130 سنتا خلال النصف الأول من العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي إلى 23ر27 مليار دولار مقابل 71ر25 مليار دولار خلال العام المالي، نتيجة ارتفاع أسعار الحديد الخام والنحاس بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة منجمي برومينينت هيل وكاراباتينا الجديدين.

وأعلنت الشركة صرف توزيعات نقدية مؤقتة بمقدار 72 سنتا للسهم الواحد بإجمالي 6ر3 مليار دولار أمريكي.