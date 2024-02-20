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محافظ الغربية يجتمع بمقاولين للانتهاء من مشروعات الرصف في زفتى

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا مع رئيس مركز ومدينة زفتى ومدير مديرية الإسكان ومقاولي الرصف بزفتى؛ لإزالة المعوقات ولانتهاء من أعمال الرصف والتغلب على المشكلات التي تعوق إنجاز الأعمال، عقب جولة المحافظ الصباحية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة زفتى.

وشدد رحمي، على تذليل المعوقات بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من أعمال الرصف بمركز ومدينة زفتى، مؤكدا تقديمه لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال.

ووجه المحافظ، بمراعاة جودة الأعمال وإنهائها في توقيتاتها المحددة لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

وأوضح أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستسهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية.

وستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.