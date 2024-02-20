روسيا تعلن راديو أوروبا الحرة هيئة غير مرغوب فيها

ذكر اليوم الثلاثاء، راديو أوروبا الحرة/ راديو الحرية الأمريكي الذي يقدم الأخبار لدول يقول إن حرية الإعلام فيها مقيدة اليوم الثلاثاء، أن روسيا أعلنت الإذاعة هيئة غير مرغوب فيها.

جاء هذا وفقا لوسائل إعلام روسية نقلا عن الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

وينتج راديو أوروبا الحرة/ راديو الحرية، وهي هيئة خاصة غير ربحية يمولها الكونجرس الأمريكي، برامج راديو سفوبودا (راديو ليبرتي-راديو الحرية) باللغة الروسية، وكذلك القناة التليفزيونية "كارنت تايم" الناطقة بالروسية من مقرها في براغ.

وقال ستيفن كاباس رئيس هيئة راديو أوروبا الحرة/ راديو الحرية في بيان "هذه المحاولة لخنقنا ستجعل راديو أوروبا الحرة/راديو الحرية يعمل بقوة أكثر لنقل الصحافة الحرة والمستقلة إلى الشعب الروسي".

وفي روسيا، يخاطر أولئك الذين يتعاونون مع منظمات وهيئات صنفت على أنها "غير مرغوب فيها" بالتعرض لغرامات كبيرة وحتى التعرض للسجن.

وكان الكرملين في السابق قد صنف راديو أوروبا الحرة/ راديو الحرية بأنه "عميل أجنبي" وهو وصف يطلق على الأفراد ووسائل الإعلام والمنظمات والهيئات التي تتلقى تمويلا من الخارج.