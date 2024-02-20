الرئيس الكوري الجنوبي: يتعين على الأطباء ألا يجعلوا حياة الناس وصحتهم رهينة بين أيديهم

حث الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك - يول الأطباء الشباب اليوم الثلاثاء، على إلغاء تحركهم الجماعي ضد سياسة الإصلاح الطبي للحكومة، قائلا إن احتجاجهم يجعل حياة الناس وصحتهم رهينة بين أيديهم.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن يون أطلق دعوته خلال اجتماع لمجلس الوزراء بعد أن قدم أكثر من 6400 طبيب متدرب استقالاتهم وترك نحو 1600 منهم وظائفهم احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة القبول في كليات الطب.

وتابع يون، خلال الاجتماع في المكتب الرئاسي: "ينبغي على الأطباء المتدربين الذين هم لاعبون رئيسيون في المجال الطبي وطلاب كليات الطب الذين هم لاعبون رئيسيون في طب المستقبل، ألا يتخذوا إجراءات جماعية بجعل حياة الناس وصحتهم رهينة"، مشيرا إلى أن بعض العمليات الجراحية لمرضى السرطان قد تم تأجيلها بالفعل.

وقال يول: "إلى جانب الأمن القومي والسلامة العامة، فإن حماية أرواح الناس وسلامتهم هي سبب وجود الدولة والمسئولية الدستورية الأساسية الملقاة على عاتق الحكومة".

وأوضح يول، أن خطة الحكومة لزيادة أعداد الالتحاق السنوية بواقع ألفي طالب بدءا من العام المقبل من 3058 حاليا لا تلبي سوى الحد الأدنى ولا تزال "أقل بكثير" من العدد المطلوب.

وكان النائب الثاني لوزير الصحة بارك مين سو، قد أكد للصحفيين في وقت سابق أن الوزارة أمرت 831 طبيبا متدربا بالعودة إلى العمل ، مع تصاعد التوترات بين الأطباء والحكومة بسبب الخطة الحكومية.

ويشار إلى أن هناك نحو 13 ألف طبيب متدرب في كوريا الجنوبية.

ومع توقف الأطباء المتدربين عن العمل في بعض المستشفيات، عانى بعض المرضى بالفعل من تأخيرات في العمليات الجراحية وغيرها من العلاجات.

ومع ذلك، لم يحدث أي اضطراب كبير في الخدمات الطبية حتى الآن.