استدعاء السفراء الروس في أنحاء أوروبا بسبب مقتل نافالني والكرملين يستمر في إحتجاز جثته

استدعي سفراء روس في أنحاء أوروبا اليوم الاثنين، للإجابة على أسئلة بشأن وفاة المعارض البارز أليكسي نافالني في الوقت الذي شن فيه الكرملين حملة على المشيعين واستمر في إخفاء جثته.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات ضد نظام الرئيس فلاديمير بوتين وتدرس الولايات المتحدة أيضا إضافة عقوبات إلى عدد كبير من الإجراءات التي اتخذت بالفعل ضد روسيا منذ غزوها لأوكرانيا قبل عامين.

واحتجزت السلطات الروسية، التي لم تفرج بعد عن جثمان نافالني أو تصدر تقريرا عن تشريح الجثة منذ وفاته في السجن يوم الجمعة، أشخاصا يضعون الزهور أو يحيون ذكرى المعارض البارز.

وفي سان بطرسبرج، صدرت أوامر باحتجاز أكثر من 199 شخصا أو تغريمهم، ووضع 154 شخصا في حجرة حجز ، معظمهم لعدة أيام. وقال نشطاء حقوقيون إن هناك أكثر من 400 حالة اعتقال في أكثر من 30 مدينة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الإجراءات ذات الدوافع السياسية ضد نافالني والعديد من منتقدي الحكومة الروسية، فضلا عن ظروف السجن غير الإنسانية، تظهر مدى وحشية تصرفات البلاد ضد المعارضين.

وأضافت "ندين ذلك بأشد العبارات الممكنة وندعو صراحة إلى إطلاق سراح جميع المسجونين في روسيا لأسباب سياسية".

وكانت ألمانيا والسويد وفنلندا ودول البلطيق من بين الدول التي استدعت سفراء روسيا لإجراء محادثات عاجلة وسط مخاوف من أن تكون وفاة نافالني مرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقررة في آزار/مارس في روسيا حيث من المتوقع أن يفوز بوتين بأغلبية ساحقة أخرى.

وقالت الحكومة الروسية إن التحقيقات في الوفاة مستمرة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة الأنباء الروسية إنترفاكس، :" حتى الآن، لم يتم نشر نتائج هذه التحقيقات وبالتالي فهي غير معروفة".

و لكن المتحدثة باسم نافالني قالت إن هناك أملا ضئيلا في أن تفرج روسيا عن الجثة لزوجته أو والدته في أي وقت قريب.