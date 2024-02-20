الأمم المتحدة: نشعر بفزع إزاء تقارير اغتصاب وإعدام فلسطينيات في غزة

أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان، الاثنين، عن شعوره بالفزع إزاء تقارير تفيد بتجريد ضباط إسرائيليين نساء وفتيات فلسطينيات بغزة من ملابسهن وتعرضهن للاغتصاب أو الإعدام.

وبحسب ما نشرته وكالة «الأناضول»، جاء ذلك في منشور للصندوق الأممي على حسابه عبر منصة إكس.

وأضاف الصندوق أن «التقارير تفيد بتعرض نساء وفتيات فلسطينيات بغزة للضرب، أو الاعتقال، أو الإهانة، أو الاغتصاب، أو الإعدام على يد ضباط إسرائيليين».

واختتم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقول إن «النساء والفتيات ليسوا أهدافًا».

وفي وقت سابق اليوم، أعرب مقررو الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء التقارير الواردة عن حالات «الاغتصاب والتهديدات بالاعتداء الجنسي»، من قبل القوات الإسرائيلية أثناء اعتقالها التعسفي للنساء والفتيات الفلسطينيات.

جاء ذلك في بيان مشترك حمل توقيع مقرري الأمم المتحدة، وصفوا فيه انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها ضد النساء والفتيات في فلسطين، التي تخضع للحصار والهجمات الإسرائيلية المكثفة، بـ«المروعة».

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة «جرائم إبادة» للمرة الأولى منذ تأسيسها.