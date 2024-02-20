ملثم يسكب عمدا 60 ألف لتر من النبيذ بمصنع في إسبانيا

سكب متسلل ملثم عمدا حوالي 60 ألف لتر من النبيذ الفاخر بقيمة تقدر بنحو 5ر2 مليون يورو (7ر2 مليون دولار) بمصنع نبيذ في إسبانيا.

ووقع العمل التخريبي المشتبه به يوم الأحد في كاستريلو دي دويرو، على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال مدريد، حسبما ذكرت وكالة أنباء أوروبا برس ووسائل إعلام إسبانية أخرى يوم الاثنين، نقلا عن خوسيه مورو، رئيس الشركة المتضررة "بوديجاس سيبا 21".

وقال مورو إنه في حوالي الساعة 0330 صباحا بالتوقيت المحلي دخل شخص ملثم غرفة تخزين مصنع النبيذ وفي أقل من دقيقة فتح صنابير خمسة خزانات فولاذية تحتوي على نبيذ من العلامات التجارية الفاخرة مالابريجو وأوركاخو.

ووفقا لمورو، أظهرت لقطات فيديو لكاميرات المراقبة أن المتسلل كان يعرف طريقه حول مصنع النبيذ. وقال إنه لم يتم سرقة أي شيء أثناء الاقتحام.

وقال مورو إن لديه شكوكا في هوية المتسلل، لكنه لا يريد أن يقول أي شيء علنا حتى لا يعيق تحقيق الشرطة.