نائب رئيس برلمان جنوب إفريقيا: الحصانة التي تمتلكها إسرائيل غير مقبولة

أعرب نائب رئيس برلمان جنوب إفريقيا ليتشيسا تسينولي، عن أمله في اتخاذ محكمة العدل الدولية قرارات تنهي معاناة الشعب الفلسطيني فورًا، مشيرًا إلى أن «إسرائيل يجب أن تحترم القانون كما تفعل كل الدول».

وقال خلال مداخلة لفضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح الثلاثاء، إن هناك تعمدًا مستمرًا من الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في الحرب على غزة، رغم قرارات المحكمة المسبقة التي تمنع شن مزيد من الهجمات على الشعب الفلسطيني.

وذكر أن العديد من الأمور التي تجري في غزة ويقوم بها الجيش الإسرائيلي «غير مقبولة تمامًا»، مشيرًا إلى أن بلاده قدمت الأدلة الواضحة على ذلك أمام المحكمة على مدار جلسات الاستماع.

وأعرب عن أمله في صدور قرار من المحكمة يؤكد أن «إسرائيل مذنبة وانتهكت القوانين الدولية»، معقبًا: «نتوقع نتائج تمثل المحكمة، وأن تتخذ إجراءات لمنع أي انتهاك أو قتل أو مذابح في فلسطين، لأننا قدمنا أدلة مبدئية، ولو قُبلت تلك الأدلة فمن الصعب ألا يقبل مجلس الأمن هذا القرار الصادر من العدل الدولية».

وشدد على أهمية القرارات الصادرة من العدل الدولية؛ لأنها مؤثرة عالمية ومهمة لمنع تقديم الدعم للكيان الإسرائيلي، مؤكدًا حرص بلاده على الدفاع عن أي شعب يتعرض للقمع والذل.

وأكمل: «نجاحنا أعطى أملًا للأشخاص حول العالم بإمكانية حمايتهم من القسوة والظروف الصعبة، العديد من الأشخاص ينزحون ويهجرون بينهم الأطفال والنساء، هذا أمر فظيع لا يمكن أن نقبل استمراره.. الحصانة التي تمتلكها إسرائيل غير مقبولة، وكل المؤسسات يجب أن تحظر تلك الأحداث وتتفاعل لتحقيق مصالح الشعوب».