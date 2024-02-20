قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أمجد الأنصاري، إن «الجهود القطرية مستمرة لوقف إطلاق النار في غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحماس»، مؤكدًا أن «الاتصالات مازالت جارية بين كل الأطراف».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن «تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا تفهم إلا في إطار التكسب السياسي الشخصي وفي إطار معالجة أزمات داخلية»، قائلًا إنها «تصريحات لا علاقة لها بالإفراج عن الرهائن والمأساة في قطاع غزة».

وأكمل: «تلك التصريحات لا تعنينا، أي لا تؤثر على موقف قطر في الوساطة وفض المنازعات والجهود التي تبذلها للتوصل إلى تهدئة إنسانية قريبة».

وأكد أن مفاوضات وقف إطلاق النار مازالت مستمرة بغض النظر عن تلك التصريحات وعلى الرغم من وجود «تحديات كبيرة»، رافضًا الإفصاح عن أي تفاصيل متعلقة بها.

وأشار إلى أن الجانب الإنساني في غزة يحتل أولوية لدى قطر، معقبًا: «لا يمكن استيعاب حجم الدمار والقتل، نحن حريصون على تقديم المساعدات في أقرب فرصة، ويجب التصدي للاحتياجات الإنسانية دون شروط وقيود».