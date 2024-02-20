زار إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، شباك فريق برينتفورد، ليضم الأخير لقائمة «ضحاياه» ببطولة الدوري الإنجليزي.

وقبل مباراة اليوم المؤجلة من الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، استعصت شباك برينتفورد على هالاند خلال 3 مواجهات سابقة، منذ قدومه لفريق السيتي قادمًا من بوروسيا دورتموند، في يوليو 2022.

سجل هالاند الهدف في الدقيقة 71، بعد تمريرة حاسمة مميزة من جوليان ألفاريز مكنت النرويجي من الانفراد بالمرمى وإسكان الكرة في الشباك.

وفقًا لـ «أوبتا» سجل إيرلينج هالاند في جميع الفرق الـ 21 التي واجهها في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون ثاني لاعب يشارك أمام أكثر من فريقين في البطولة ويسجل أمامهم جميعًا بعد هاري كين نجم توتنهام السابق وبايرن ميونخ الحالي (32 فريق).

سجل هالاند أمام «تشيلسي- ليفربول- مانشستر يونايتد- فولهام- وست هام-إيفرتون-ولفرهامبتون-نوتنجهام فورست-برايتون-آرسنال-أستون فيلا-نيوكاسل-بورنموث-توتنهام-كريستال بالاس-ساوثهامبتون-بيرنلي-ليدز يونايتد-برينتفورد-ليستر سيتي-شيفيلد يونايتد».