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أعداد جريدة الشروق
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وفاة 8 أشخاص وإصابة 4 جراء حادث مروري جنوب تونس

تونس-(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 9:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 9:53 م

لقي ثمانية أشخاص حتفهم، فيما أصيب أربعة آخرون اليوم الثلاثاء، في حادث مروري مروع بمدينة قبلي جنوب تونس.

ووقع الحادث على الطريق السريع بمنطقة سعيدان في معتمدية قبلي الشمالية إثر اصطدام شاحنة ثقيلة بسيارة أجرة، وفق متحدث باسم الحماية المدنية.

وأضاف المتحدث، أن أفراد وحدات الحماية انتشلوا سبع جثث من سيارة الأجرة، وجثة ثامنة من الشاحنة فيما نقل المصابون إلى المستشفى الجهوي بقبلي.

ولم تتضح على الفور أسباب الحادث.

وتشهد طرقات تونس نسب عالية من حوادث المرور سنويا.

وفي العام 2023 توفي أكثر من 1200 شخص بسبب حوادث المرورية وقرابة 7700 جريح، وفق بيانات المرصد الوطني للسلامة المرورية.

ويمثل السهو وتجاوز السرعة وعدم احترام الأولوية في الطريق، أبرز أسباب الحوادث.


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