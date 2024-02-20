ضبط 18500 علبة سجائر مجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء في مطروح

قالت المهندسة هند مساعد مدير مديرية تموين مطروح، إنه تم ضبط 43 مخالفة تموينية، وما يقرب من 2.5 طن مواد غذائية مدعمة، و18500 علبة سجائر مجهولة المصدر تم تجميعها بغرض بيعها فى السوق السوداء، في حملة تفتيشية على الأسواق.

وأوضحت مدير مديرية تموين مطروح، أن حملة تفتيشية على أسواق مدينة مرسى مطروح، أنه تم ضبط 34 مخالفة تموينية كان أبرزها ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر، عبارة عن كميات من العدس الأصفر بوزن 1020 كيلوجراما، و305 كجم أرز، و18500 علبة سجائر، بالإضافة إلى سلع تموينية وأساسية عبارة عن 675 كيلو جرام دقيق بلدي، و216 زجاجة زيت تمويني مدعم سعة 800 مللي، و758 كيلو جرام سكر و200 كيلو جرام أرز، تم تجميعها بغرض الاتجار بالسوق السوداء والتربح غير المشروع.

كما تم ضبط مخالفات تموينية أخرى خاصة بالأسواق، عبارة عن بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر بواقع 6 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، وعدم حمل شهادة صحية للمتعالين في الأغذية.

وأكدت أنه تم التحفظ على المضبوطات من السلع مجهولة المصدر والسلع المجمعة بغرض الاحتكار، وتم تحرير محاضر للمخالفين تمهيدا للعرض على النيابة العامة.