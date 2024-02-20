برلماني أوروبي: الاتحاد الأوروبي تواطأ مع إسرائيل لتنفيذ جرائمها في غزة

قال عضو البرلمان الأوروبي مارك بوتنجا، إن «الحكومة الإسرائيلية صرحت بشكل واضح أنها لا تنوي - بأي شكل - احترام القانون الدولي، أو القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية».

وشدد خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، على أن «احترام القانون الدولي ليس خيارًا»، قائلًا إن العديد من الدول وبشكل خاص الاتحاد الأوروبي، يجب أن تضغط على إسرائيل لإجبارها على احترام القانون الدولي.

وأشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي تواطأ مع إسرائيل على مدار الشهر الماضي، لتنفيذ جرائمها في غزة وفلسطين»، قائلًا إن «إجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي يمكن أن يحدث بسهولة».

واقترح وقف الاتحاد الأوروبي تصدير كل الأسلحة إلى إسرائيل، معقبًا: «من غير المقبول أن تُتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية من المؤسسات الدولية ونستمر في تقديم الدعم لها بالأسلحة».

ولفت إلى أن «الاتحاد الأوروبي بإمكانه العمل على وقف أي اتفاقيات وشراكات تحصل منها إسرائيل على مزايا من دول القارة»، مختتمًا: «الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي مهم لإسرائيل، والقراران سيكون لهما تأثير كبير على التحركات الإسرائيلية».