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مصادر ترجح قيام بلينكن بزيارة كوريا الجنوبية الشهر المقبل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 9:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 9:13 ص
رجحت مصادر دبلوماسية، اليوم الثلاثاء، قيام وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن بزيارة كوريا الجنوبية الشهر المقبل للمشاركة في الدورة المقبلة لـ"القمة من أجل الديمقراطية" التي تهد تجمعا متعدد الأطراف برئاسة أمريكا يهدف لتعزيز القيم المشتركة والرخاء.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مصادر على صلة بالأمر القول إن المباحثات جارية مع الجانب الأمريكي بشأن زيارة بلينكن المحتملة لسول.

يذكر أن بلينكن بحث فى آخر زيارة لسول في نوفمبر الماضي، مباحثات مع نظيره الكوري حين ذاك بارك جين.

وتهدف القمة من أجل الديمقراطية، التي تترأسها الولايات المتحدة، لتعزيز الكتلة الديمقراطية مع الدول التي تتفق في رؤاها معها لمواجهة التحديات الناجمة عن تصاعد السلطوية.

ومن المقرر الإعلان عن موعد عقد القمة، التى تستضيفها كوريا الجنوبية هذا العام، قريبا.

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