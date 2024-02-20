جمعية الإغاثة الطبية في غزة: الوضع في مستشفيات القطاع كارثي

أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة الدكتور عائد ياغي، أن الوضع في مستشفيات قطاع غزة كارثي والمراكز الصحية تعمل بشكل جزئي.

ولفت ياغي - خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء - إلى أن قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين لدفعهم للنزوح إلى مناطق أخرى والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية التى تمارسها منذ اليوم الأول للعدوان.

وأوضح أن الحصار الإسرائيلي ما زال مطبقاً على القطاع؛ ما قلل حجم المساعدات الإنسانية، مشددا في الوقت نفسه على أن مئات الآلاف من الفلسطينيين شمال القطاع يعانون نقصا حادا في الغذاء، مما ينعكس أيضا على صحة المواليد.

وشدد على أن قطاع غزة يشهد أسوأ مستوى من سوء التغذية مقارنة بأى مكان في العالم.