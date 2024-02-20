تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن مواجهة فريقه أمام لوتون تاون، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، في ظل الإصابات العديدة التي ضربت صفوف الريدز خلال الفترة الماضية.

ويستضيف ليفربول نظيره لوتون تاون، في تمام التاسعة والنصف غدًا الأربعاء، مساء بتوقيت مصر- القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية- مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة 26 من البريميرليج.

ولم يتحدث كلوب عن موقف محمد صلاح من مباراة الغد، بعد التقارير التي زعمت، أنه سيغيب عن مباريات ليفربول القادمة بسبب تجدد إصابته.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: «إصابة جوتا قوية على مستوى الركبة، وسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر (وليس أسابيع). لم أستطع تحديد موعد محدد لعودته».

وعن قائمة الإصابات في ليفربول، أضاف: «أود أن أقول أنه لا توجد إصابات، لكن لدينا بعض المشاكل الكبيرة في الفريق».

وأوضح: «أليسون سيغيب بسبب إصابة عضلية، ولم يتم تحديد موعد عودته، كورتيس جونزلديه مشكلة في العظام والأربطة، سنرى موقفه خلال الأيام المقبلة».

وتابع: «أرنولد وسوبو سلاي، في اقتربا من التعافي، لكنهما لم يتدربا مع الفريق بعد، لذلك تم استبعاهما من مباراة لوتون تاون».

وأتم: «إذا كان لدينا 11 لاعبًا فسوف نلعب».