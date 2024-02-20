مواطنو الفيوم يعانون من الازدحام: أزمة المواصلات أصبحت تمثل معاناة يومية

أصبحت مشكلة الحصول على مقعد بسيارات الأجرة أحد أبرز التحديات التي يواجهها المواطنون كل صباح بالفيوم، حيث تشهد مواقف السيارات في الساعات الأولى من صباح كل يوم زحاما من قبل الموظفين والطلاب؛ بسبب قلة المواصلات خاصة بمركزي طامية وإطسا مما يؤثر عليهم بشكل سلبي وتأخرهم عن عملهم ودراستهم، بالإضافة إلى صعوبة العودة عقب انتهاء المواعيد الرسمية للعمل وهي مشكلة لم تحل منذ سنوات طويلة.

وقال عبدالله سيد موظف من أبناء مدينة طامية، إن أزمة الزحام في موقف طامية مشكلة يعاني منها المواطنون يوميا بشكل متكرر في الذهاب والعودة من وإلى مدينة الفيوم؛ بسبب قلة سيارات الأجرة ولا أجد كغيري من المئات من الطلاب والموظفين سيارات أجرة تكفي لنقل الركاب إلى مدينة الفيوم، وهو ما يدفع بعض السائقين إلى استغلال الراكب إما برفع الأجرة عن التعريفة المقررة أو يجبر السائق الركاب على تحميل عدد ركاب أكثر من المقرر ليجلس في الصف 4 ركاب بدلا من 3 خاصة في المقعد الخلفي الأخير.

ويشكو المواطن إيهاب فتحي، من أزمة المواصلات التي أصبحت تمثل معاناة يومية لأهالي المركز؛ بسبب قلة سيارات الأجرة على خط طامية الفيوم وخطوط القرى بالإضافة إلى استغلال سائقي سيارات الأجرة للمواطنين إما بزيادة تعريفة الركوب أو زيادة عدد الركاب.

وأكد أن زحام المواطنين وتكدسهم على سيارات الأجرة يتسبب في حدوث مشادات ومشاجرات بصفة دائمة بين الشباب وتطور إلى مشكلة كبيرة بين العائلات، مشيرا إلى تقديم عدة شكاوى لإدارة المواقف لإنهاء المشكلة ولكن دون جدوى.

وأرجع مدير عام مواقف الفيوم حازم حسني، سبب المشكلة إلى قلة سيارات الأجرة خط طامية الفيوم وتكدس الركاب في توقيت واحد خاصة في الصباح.

وكشف عن توفير 106 سيارات أجرة لسد العجز داخل وخارج المحافظة عن طريق طرحها للسائقين بنظام القرعة العلنية، مؤكدًا توفير 15 سيارة لخط طامية الفيوم؛ للقضاء على المشكلة، وتوفير عدد أكبر من سيارات الأجرة.