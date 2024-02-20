 محافظ الغربية يناقش مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 - بوابة الشروق
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محافظ الغربية يناقش مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025

علاء شبل
نشر في: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 7:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 7:03 م
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا موسعا بحضور المديريات الخدمية بالمحافظة ومسئولي التخطيط والمتابعة، وذلك لمناقشة المشروعات المقترح تنفيذها في الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2024- 2025، وفقًا للأولويات واحتياجات المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن الخطة الاستثمارية تم إدراجها من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، حيث يتم وضع المشروعات في الخطة بعد دراسة ميدانية من أرض الواقع مبنية على أسس علمية وموضوعية ومدى أولوياتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح رحمي، أن المحافظة تحرص على تنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الخطة الجديدة ستشهد إدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين.

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