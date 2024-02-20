مصادر: صناديق سيادية تدرس شراء أسهم فرع ماكدونالدز في الصين

قالت مصادر مطلعة إن صناديق ثروة سيادية شرق أوسطية وصينية تدرس الاستثمار في فرع سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية ماكدونالدز في الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن مبادلة للاستثمار الإماراتية وجهاز قطر للاستثمار ومؤسسة الاستثمار الصينية تجري محادثات لتقديم عرض مشترك لشراء أسهم السلسلة الأمريكية في الصين، كأصحاب حصص أقلية.

وقالت المصادر إن كونسرتيوم "سيتيك" الذي تمتلك 52% من أسهم فرع ماكدونالدز في الصين عبر شركة تروستار كابيتال يدرس نقل أسهمه في الفرع إلى شركة استثمار جديدة، مضيفة أن هذه الخطوة ستسمح لتروستار بتقليل حصتها في الفرع.

يذكر أن الصين هي ثاني أكبر سوق لسلسلة مطاعم ماكدونالدز على مستوى العالم حيث تضم أكثر من 5500 مطعم للسلسلة التي تعتزم زيادة العدد إلى أكثر من 10 آلاف مطعم بحلول 2028.

في الوقت نفسه، قالت المصادر إن التقدم البطيء في المحادثات مع تروستار تعكس مشاعر القلق المتزايدة بين المستثمرين بشأن آفاق النمو في الصين.

وأضافت المصادر أن المفاوضات بين المشترين المحتملين وشركة تروستار مازالت جارية، ويمكن التوصل إلى اتفاق خلال شهر أو شهرين، كما يمكن أن تنهار المحادثات بسبب استمرار الخلاف بشأن قيمة الصفقة.