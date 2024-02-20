الأمير ويليام يدعو لإنهاء القتال في غزة بأسرع وقت ممكن

دعا الأمير البريطاني وليام إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) "بأسرع وقت ممكن" وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

وأصدر ولي العهد وليام بيانا قبل إجراء زيارات للوقوف على حجم المعاناة الإنسانية التي يسببها الصراع في الشرق الأوسط والزيادة التي يشهدها العالم في معاداة السامية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الثلاثاء.

وذكر الأمير وليام أنه "قلق للغاية" بشأن "التكلفة الإنسانية الفظيعة" منذ أن شنت حركة (حماس) هجومها في السابع من أكتوبر، مضيفا أن هناك "حاجة ماسة" إلى زيادة الدعم الإنساني لغزة.

وأضاف الأمير: "إنني، مثل آخرين كثر، أرغب في رؤية نهاية للقتال بأسرع وقت ممكن. إن هناك حاجة ماسة لزيادة الدعم الإنساني لغزة. ومن الضروري أن تدخل المساعدات وأن يتم الإفراج عن الرهائن".

وتابع الأمير قائلا: "أحيانا لا يتم الاعتراف بأهمية السلام الدائم إلا عندما نواجه المستوى المطلق من المعاناة الإنسانية".

وأشار الأمير وليام إلى أنه "حتى في أحلك الأوقات، لا يجب أن نستسلم لليأس. ما مازلت أتشبث بالأمل في إمكانية بزوغ مستقبل أكثر إشراقا وأرفض التخلي عن ذلك".