الفلسفة دائما ما توصف بصعوبتها أنها تفكير الفئة النخبوية فئة خاصة هي من تستطيع وحدها تطويع خاصية التفكير لتخرج لنا الأفكار الفلسفية الكبرى التي زينت التاريخ الإنساني على مر عصوره. دائما او في الأغلب الأوقات يكون الفلاسفة في منطقة خاصة لا يفهمهم عامة الناس حتى يتهم الناس هؤلاء الفلاسفة بالجنون أو الهرطقة. لكننا يجب أن نحاول أن نبسط تلك الفلسفة والنظريات الوجودية لتصل إلى أكبر قدر من جموع الناس، الفلسفة مرتبطة بالحياة أبسط الأشياء تكمن فيها فلسفة الحياة كلها فلسفة حتى أبسط المواقف بها الكثير من الأفكار الفلسفية.

وهذا ما يحاول الدكتور ياسر قنصوه أستاذ الفلسفة بجامعة طنطا أن يؤسس له عن طريق مشروع لتبسيط الفلسفة المتعلقة بالمواضيع الحياتية، وهنا البداية تكمن في كتاب "عالم مو.. عندما يركل الفلاسفة الكرة" الصادر حديثا عن دار ريشة للنشر والتوزيع عن طريق النظر والبحث الفلسفي في كرة القدم في مسيرة "مو" محمد صلاح اللاعب المصري الفيلسوف هو من فلاسفة الحياة بعقليته وتفكيره الذان صنعا منه أسطورة حية.

يبدأ الكتاب بمقدمة من الكاتب حول تجسيد الكرة لمعنى الحياة فهي تجسيد حي لفكرة الحياة بين الفوز والهزيمة بين السعي واليأس فالكرة هي أكبر من كونها لعبة بل هي فلسفة مستقلة تصلح لترمز لأعتى النظريات الفلسفية، فنجد تحدث الكاتب عن فكرة وجود الكرة فالجنة، عن فكرة العدالة من فكرة المساواة والتساوي بين تلك الفرق الكبيرة وبين تلك الفرق الصغيرة تلك الفرق التي لا تتساوى في القوة أو المال أو الشهرة فيضحى ذلك تجسيدا لفكرة الطبقية في الحياة البشرية، كما أن تحول اللعبة من استمتاع الفقراء وشغفهم إلى الصناعة التي أصبحت صناعة للأثرياء حولها من فكرة الهواية إلى الصنعة.

كما أن الكاتب يطعم صفحات كتابه بتلك النظريات الفلسفية لنيتشه وسارتر وغيرهم حتى يكون التطبيق عمليا، وأيضا يوضح فكرة أن كرة القدم تتمرد على المنطق فتؤسس لنفسها فلسفة خاصة تقوم على فكرة الفوضوية في أوقات رغم ما وصلت إليه اللعبة من تكتيكات وإعدادات من المدربين والطواقم الفنية، لكن ما زالت كرة القدم تحتفظ بتمرد من نوع خاص، كما يوضح لنا الكاتب فكرة الإحصائيات المرتبطة بـ"مو"، والتي تزداد إيجابيتها في ملعب ليفربول الشهير الأنفيلد، ولكن يأخذ من ذلك النظرية الفلسفية في أن ذلك لا يعني أن "مو" خارج الأنفيلد ليس جيدا.

كما يؤكد الكاتب على فكرة أن الكرة أذابت الحواجز والطبقات بين البشر فجعلت الجميع يشاهد نفس المباريات في نفس التوقيتات رغم اختلاف اللغات والأصناف والأعراق فتضحي فكرة كسر الطبقية بين الفقراء والأغنياء كسر العنصرية بين البيض والسود، وهذا الفلسفة العظمي لكرة القدم.

ثم بعدها يكمل الكاتب فكرة الفرد الرمز ذلك الموهوب الواعي بقدرته بنجاحه ذلك الرمز الذي يحبه الناس البطل "السوبر مان" الذي يسرق الأعين ويقتنص القلوب باعثا في الأنفس تلك النشوة ذلك الشخص الذي أصبح شحيحا في عالم قلت فيه الموهبة وعلت فيه صوت العادية، ويرمز له الكاتب بماردونا الذي يعتبرونه الأرجنتينيين والإيطاليين الذين يشجعون نابولي إلها على الأرض حتي يتنسبوا له مثل الموقف الذي ذكره الكاتب مع الشاب الإيطالي في القرن الماضي، وهذا ما يكمله "مو" في قرننا الحالي هو تلك الحالة الفريدة تلك الموهبة المتميزة في زمن شحت فيه المواهب بعقليته الفذة التي صنعت منه ذلك الشخص الفريد.

الفصل الأخير هو تلك المقارنة الفلسفية بين مسيرة "مو" وبين مسيرة فارس "عادل إمام" بطل فيلم الحريف للراحل محمد خان هي تلك الفلسفة حول فارس حريف الكرة الشراب ذلك المهمش الحريف الأصلي وبين "مو" الحريف المهمش أيضا بين التشابه بينهما، لكن "مو" يختلف فهو وضع الكرة والعالمية نصب عينيه حتي يصير ما صار إليه، لكن فارس كان يهمش الكرة مثلما هو مهمش فلم يكن له مستقبل مثل "مو" بل حاضر مهمش ومستقبل دون ملامح، وتلك هي الفكرة الفلسفية التي يركز عليها الكاتب فكرة الزمن في ذلك الكون الذي أحس بها "مو" ولم يحس بها فارس لم يحس بها أي لاعب في جيل "مو" ذهب للاحتراف، عقلية "مو" الاحترافية وإحساسه بكل ما حوله جعله يحسن من نفسه يغذي عضلاته حتى لا يتعرض للإصابات، وحتي عندما تعرض في نهائي الريال الشهير للإصابة في الكتف عمل على تقوية نفسه أكثر واكثر حتى عاد أقوي من ذي قبل، أيضا استفاد من كل النصائح والتدريبات والتحديات والمعقوات التي تعرض لها في مشواره، وهذا ما صنع مشوار "مو" وعيه بما حوله عدم تأثره بما يحيط به هو ما صنع "مو" الأسطورة.

لقد نسج الكاتب الدكتور ياسر قنصوه خيوط دراسته ليبسط الأفكار الفلسفية العميقة الكبيرة عن طريق رمزية مسيرة "مو" الملهمة التي تحتاج إلى دراسات وكتب كثيرة لترصد تلك العقلية المميزة والمسيرة الفريدة، كما انطلق من كرة القدم ليستخدمها في شرح فلسفة الوجود.