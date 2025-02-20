مصطفى بكري: خطة إعمار غزة تشمل بناء وحدات سكنية آمنة خلال عام ونصف

مصطفى بكري بعد دخول المعدات الثقيلة: مصر تعلن للعالم أن غزة ستعاد تعميرها وليس تهجيرها

قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن مصر رفضت التهجير وقدمت البديل بخطة إعمار قطاع غزة.

ووصف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، مشهد دخول المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة بأنه «إعلان من مصر للعالم أن قطاع غزة سيعاد تعميره؛ وليس تهجيره، شاء من شاء وأبى من أبى، وأهل غزة باقون في أرضهم وسيعودون إلى بيوتهم برعاية وقرار مصري وتأييد عربي».

وأكد أن مصر قادرة على تنفيذ رؤيتها العادلة، ولا يمكن لأحد أن يمنعها من القيام بمسئولياتها التاريخية في المنطقة، مشيرا إلى أن خطة إعادة إعمار غزة، -التي لم تعلن رسميًا بعد- تقوم على إعمار غزة بوجود سكانها دون تهجير، وتشمل عدة مراحل، وفقا للمعلومات.

وأضاف أن المرحلة الأولى تقوم على تقسيم القطاع إلى 3 مناطق إنسانية؛ بحيث يتم إدخال المنازل المتنقلة والخيام للإقامة لمدة 6 أشهر، بالتوازي مع رفع الركام ودخول المساعدات الإنسانية والوقود وآليات إعادة الإعمار.

وذكر أن أعمال الإعمار ستجري بتمويل عربي ودولي، بمشاركة حوالي 50 شركة متعددة الجنسيات متخصصة في مجالات التشييد والبناء، على أن تشمل بناء وحدات سكنية آمنة خلال عام ونصف في مناطق القطاع الثلاثة، من خلال صندوق إعادة الإعمار.

كما أشار إلى أن إنشاء منطقة عازلة وحاجز لعرقلة حفر الأنفاق عبر حدود غزة مع مصر، إلى جانب تشكيل إدارة فلسطينية محايدة بعيدة عن الانقسامات بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية للإشراف على جهود الإعمار وإدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.

ولفت إلى تشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة، ستكون بشكل أساسي من عناصر سابقة تابعة للسلطة الفلسطينية، مع تعزيزها بقوات من دول أخرى لضمان الأمن خلال فترة الإعمار، مضيفا أن الخطة تستغرق في مراحلها الثلاثة ما يصل إلى 5 سنوات تقريبا، حسب قوله.