تحدث إميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، عن أداء النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي قاد الفريق للفوز على مانشستر سيتي (3-1)، مساء أمس الأربعاء.

وقال بوتراجينيو في تصريحاته لقناة ريال مدريد: "نحن نتحدث عن أحد أفضل اللاعبين في العالم، يتمتع بموهبة فريدة وسهولة مذهلة في إنهاء الهجمات".

وأضاف: "أهدافه الثلاثة أمام مانشستر سيتي، رغم اختلاف طريقة تسجيلها، تؤكد أنه لاعب من طراز رفيع، إذ يملك العديد من الحلول الهجومية".

وأكد: "إنه امتياز كبير أن يكون لدينا لاعب بهذه الجودة، ويجب علينا استغلاله بأفضل طريقة ممكنة. مبابي هو من قادنا للفوز، لكن جميع مهاجمينا مميزون في أدوارهم المختلفة".

كما أشاد بوتراجينيو بأداء الفريق بشكل عام خلال مواجهتي السيتي، مشيرًا إلى أن ريال مدريد كان الطرف الأفضل في الذهاب والإياب.

وبين: "منذ الدقيقة الأولى، لعبنا بتركيز كبير كما يتطلب هذا النوع من المباريات. كان نظامنا الدفاعي رائعًا، والدليل أن السيتي لم يسدد على مرمانا سوى في الدقيقة 67".

واستطرد: "كنا حاسمين في المواجهات الثنائية وقدمنا مباراة دفاعية مثالية".

وشدد على أن لاعبي الريال "يمنحوننا السعادة منذ سنوات طويلة، ويجب أن نشعر بفخر كبير تجاههم. لقد تأهلنا بطريقة رائعة".

واختتم: "الآن ننتظر ما ستسفر عنه القرعة لمواجهة أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن، وبالتأكيد ستكون مواجهة صعبة ومتوازنة".