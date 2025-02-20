ماكرون وترامب يبحثان في واشنطن الوضع في أوكرانيا الاثنين المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيسافر إلى واشنطن يوم الاثنين المقبل، لبحث الوضع في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت الوزراة في بيان لها: "تحدث الرئيس [الفرنسي] إلى نظيره الأمريكي عدة مرات. وسيكون في واشنطن يوم الاثنين".

وقالت إنه سيتم الكشف عن تفاصيل الرحلة لاحقا.

وفي ضوء جهود ترامب الفردية لإيجاد حل سلمي محتمل لأزمة أوكرانيا ، دعا ماكرون رؤساء الدول ورؤساء الوزراء في أوروبا إلى باريس لإجراء محادثات أزمة يوم الاثنين الماضي ، ثم تحدث إلى ترامب عبر الهاتف

وبحث المجتمعون في باريس مسألة قوات حفظ السلام الأوروبية لضمان وقف محتمل لإطلاق النار.

كان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أعلن عقب لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في السعودية أول أمس الثلاثاء ، أنه تم الاتفاق ، على إعادة موظفي البعثات الدبلوماسية للبلدين، وتشكيل فريق رفيع المستوى للتفاوض على السلام في أوكرانيا وتعزيز التعاون الاقتصادي.