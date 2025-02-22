قال أيمن عبد العزيز مدرب فريق الزمالك إن قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية جيدة نسبيًا لفريقه بمواجهة فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

وأضاف في تصريحات رسمية: "الزمالك فريق بطل وهو حامل اللقب، والجميع يركز حالياً على مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز".

وأضاف: "اللاعبون والجهاز الفني لم يهتموا كثيرًا بقرعة الكونفدرالية، وكان هدفهم معرفة الفريق المنافس فقط، في ظل حالة التركيز من الجميع استعداداً لمباراة القمة".

وشدد مدرب الزمالك على أن المباريات الأفريقية تشهد مفاجآت والفريق يتطلع لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب، والمنافسة على البطولة للحفاظ على اللقب.

وكان نادي الزمالك تلقى خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد يوم 2 أبريل المقبل موعداً لمباراة الذهاب أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، على أن تقام المباراة بجنوب أفريقيا، في حين ستقام مباراة العودة يوم 9 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.