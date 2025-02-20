مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا بمشاركة قاذفة القنابل بي - وان بي

أجرى جيشا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مناورات جوية شملت قاذفة قنابل بي - وان بي أمريكية واحدة على الأقل وعدة طائرات مقاتلة، في أول تدريب جوي مشترك بين الدولتين منذ بدء فترة رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن طائرات مقاتلة كورية جنوبية من طراز اف - 35 ومن طراز إف - 15، وأمريكية من طراز إف - 16 شاركت في التدريب الذي أجرى فوق شبه الجزيرة الكورية، ولكنها لم توضح عدد الطائرات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن التدريب يهدف لإظهار قدرات الردع الأمريكية في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية، وتحسين التعاون بين القوات الكورية الجنوبية والأمريكية.