 القبض على مثيري النزاع العشائري في البصرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القبض على مثيري النزاع العشائري في البصرة


نشر في: الخميس 20 فبراير 2025 - 6:07 ص | آخر تحديث: الخميس 20 فبراير 2025 - 6:07 ص

أعلنت قيادة عمليات البصرة اليوم الأربعاء القاء القبض على مثيري النزاع العشائري في محافظة البصرة.

وقالت قيادة عمليات البصرة في بيان: "توجهت قوة عسكرية من الجيش وفوج الطوارئ إلى مكان المشاجرة لإنهاء النزاع".

وأضاف: "تم اعتقال الأشخاص المتسببين في المشاجرة ومصادرة أسلحتهم وعجلاتهم وفرض طوق أمني وتمت استعادة الأمن والنظام في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم أفاد مصدر أمني أن "نزاعا عشائريا اندلع في قضاء أبو الخصيب".

وأضاف" "قوة كبيرة توجهت للسيطرة على الوضع واعتقال متسببي النزاع"، لافتا إلى أنه "لم ترد اي معلومات بوجود إصابات حتى الآن".


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