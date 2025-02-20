محمود عباس يرحب برفض رئيس دولة الإمارات تهجير الشعب الفلسطيني

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس بتصريحات رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، التي أكد فيها رفض أبو ظبي الثابت لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.



وقال عباس: "نقدر عاليا هذه المواقف الأخوية التي عبر عنها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الداعمة والمؤيدة لحقوق شعبنا وقضيته العادلة".

وخلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد بن زايد على ضرورة أن ترتبط عملية إعادة إعمار غزة بمسار يؤدي إلى السلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس حل الدولتين، كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.