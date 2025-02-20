روسيا: لا يمكن قبول نشر قوات لدول الناتو في أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موسكو لا يمكنها قبول نشر قوات تابعة لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) على الأراضي الأوكرانية.

وقال بيسكوف، خلال تصريحات للصحفيين بالعاصمة موسكو إن احتمال إرسال قوات من الجلف لنشرها في الأراضي الأوكرانية يثير قلق موسكو، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف: "الأمر يتعلق هنا بتمركز قوات الناتو في أوكرانيا، وهذا يكتسب معنى مختلفا تماما من ناحية أمننا"، مشددا على أن روسيا لا يمكنها قبول نشر قوات تابعة لدول الناتو في أوكرانيا.

وأشار بيسكوف إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كانت تؤيد استمرار الحرب في أوكرانيا، بينما أظهرت الإدارة الحالية برئاسة دونالد ترامب "نهجًا مؤيدًا للسلام والمفاوضات".

وأشار إلى أن هناك خلافات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وأن كييف اعتادت على "الاستهلاك غير المنضبط".

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بلاده "مستعدة وترغب" في إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا لحفظ السلام.