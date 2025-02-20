تعديل وزاري في سلوفاكيا لتعزيز استقرار الحكومة وزيادة نفوذ حزب رئيس الوزراء

أعلنت الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم في سلوفاكيا، الأربعاء، أنها توصلت إلى اتفاق لإجراء تعديل وزاري يهدف إلى استقرار الحكومة، في خطوة تعزز نفوذ حزب الاتجاه (سمير) الذي يقوده رئيس الوزراء الشعبوي روبرت فيكو.

وبموجب الاتفاق، سيتخلى الحزبان الشريكان الأصغران في الائتلاف، حزب "هلاس" (الصوت) والحزب القومي السلوفاكي اليميني المتطرف، عن إدارة وزارة واحدة لكل منهما لصالح حزب "سمير".

وبذلك، سيحصل حزب "سمير" على إدارة تسع وزارات، بينما يحتفظ "هلاس" بست وزارات، ويحصل الحزب القومي السلوفاكي على وزارتين فقط، بعد أن حصل "سمير" على وزارتي الاستثمار والتنمية الإقليمية والمعلومات، إضافة إلى السياحة والرياضة.

وقال فيكو في منشور على فيسبوك: "سمير سيستخدم نفوذه السياسي لاستقرار الائتلاف الحاكم واستعادة أغلبيته البرلمانية".

وجاء هذا التعديل في أعقاب أزمة داخل الائتلاف كادت تهدد أغلبيته البرلمانية، حيث فقد الائتلاف أغلبيته في البرلمان (المجلس الوطني) بعدما انفصل أربعة نواب من حزب "هلاس" وثلاثة من الحزب القومي السلوفاكي عن كتلهم البرلمانية.

ورغم أن النواب المنشقين لم ينضموا إلى المعارضة، إلا أنهم طالبوا بمناصب في الحكومة والبرلمان والمؤسسات الحكومية مقابل ولائهم للائتلاف، مما عرقل قدرة الحكومة على تنفيذ أجندتها.